Депутата Адамовича заподозрили в мошенничестве, злоупотреблении положением и служебном подлоге
Foto: LETA

Выдача депутата Сейма Алдиса Адамовича (Новое Единство) для уголовного преследования связана с подозрениями в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, сообщает LETA.

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Зампредседателя комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Виталий Орлов сказал, что Генеральная прокуратура попросила выдать Адамовича для уголовного преследования в связи с тремя статьями уголовного закона - мошенничество, злоупотребление служебным положением и служебный подлог.

Нарушения были констатированы во время работы 13 созыва Сейма, то есть начиная с ноября 2018 года.

Адамович отказался раскрывать, о чем именно идет речь и сказал, что не согласен с обвинением. Его адвокат Иева Гаранча сказала, что уголовное дело связано с компенсациями аренды и транспорта. Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) инкриминирует депутату незаконное присвоение 83 евро на транспортные компенсации и примерно 2000 евро на компенсацию аренды.

Гаранча сообщила, что в первом случае у KNAB возникли вопросы по двум чекам. В одном случае депутат ошибся и чек был аннулирован, а компенсация возвращена государству. В другом случае Адамович залил топливо не в свою машину, которой пользовался для выполнения служебных обязанностей, так как его личный автомобиль был в ремонте. В случае с компенсацией аренды конфликт возник из-за интерпретации закона, сказала адвокат. По закону, депутату положена такая компенсация, но не указано, как много времени он обязан проводить в жилье.

Сегодня комиссия Сейма будет решать, выдавать ли Адамовича для уголовного преследования.

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