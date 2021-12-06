Депутата Сейма Гобземса освободили из Госполиции

Госполиция подтвердила, что спустя несколько часов задержанный в Тукумсе депутат Сейма Латвии был освобожден.

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В полиции пояснили что парламентария задержали за несанкционированное собрание.

В сети Facebook Гобземс сообщил, что он на свободе и продолжит запланированный по городам Латвии тур "Рододендрон".

В пресс-центре Госполиции пояснили, что в Тукумсе был констатирован несанкционированный митинг, что является нарушением закона о митингах, шествиях и пикетах.

На месте происшествия сотрудники полиции призвали организатора мероприятия немедленно прекратить административное правонарушение, но лицо отказалось это сделать. Следовательно, в соответствии с законом об административной ответственности лицо было задержано и доставлено в отделение полиции для получения объяснений, сообщили в полиции.

Задержать человека в этом случае можно не более чем на четыре часа. Срок задержания лица исчисляется с момента фактического задержания.

При этом полиция сообщила, что на месте происшествия имели место нарушения правил эпидемиологической безопасности, потому что на улице собралось более 20 человек.