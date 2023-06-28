Депутату Сейма Росликову угрожали убийством: полиция начала уголовный процесс (ДОПОЛНЕНО)

В среду утром депутат Сейма и лидер партии "Стабильность" Алексей Росликов опубликовал в сети Facebook информацию о том, что он получил угрозы в свой адрес: ему обещали прострелить голову. В этой связи он обратился в Госполицию с заявлением.

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"Угрозы я получаю регулярно, их количество на данный моменту уже перевалило за несколько десятков. Это первый случай, когда угрозу высказывает конкретный человек и именем и фамилией. С настоящим, на мой взгляд, акканутом и фотографией в сети Facebook. Получил я их (угрозы — прим. редакции) в социальной сети Facebook. Абсолютно четко и ясно человек выразил желание произвести мне два выстрела в голову.

После того, как я постарался привести его в чувство, напомнив, что он все-таки нарушает Уголовный закон, и за это он может понести уголовную ответственность, он посмеялся и сказал, что тогда ему надо будет произвести три выстрела для того, чтобы я был точно уверен в серьезности его намерений", — пояснил Алексей Росликов порталу Delfi.

Политик также добавил, что подобная ситуация недопустима и указал, что видит в ней признаки разжигания межнациональной розни.

"В этой ситуации мое обращение в полицию было абсолютно обоснованным, и вариантов у полиции не возбуждать дело, просто не было. Потому что угрозы в данном случае абсолютно откровенные и четкие", — резюмировал лидер "Стабильности".

По делу начат уголовный процесс. В среду Алексей Росликов приглашен в полицию для дачи показаний.