Депутаты: за вождение в пьяном виде должна быть уголовная ответственность

Вождение в нетрезвом виде должно быть уголовно наказуемым деянием. К такому выводу пришли депутаты на подкомисии Сейма по уголовно-правовой политике и решили обратиться в парламентскую Юридическую комиссию оценить соответствующие поправки к закону.

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По данным Минюста Латвии, в среднем за год за вождение в нетрезвом виде наказывают около 2000 человек. Примерно в 65% этих случаев опьянение водителей превышает 2,0 промилле.

В ходе рассмотрения предложений Минюста о введении уголовной ответственности за вождение в пьяном виде, если в организме водителя констатировано 2 промилле и больше, прозвучало предположение, что в среднем ежегодно за это будут наказывать примерно 1300 человек.

"Любая степень опьянения представляет риск для безопасности дорожного движения, и управлять автомобилем в таком состоянии безответственно и недопустимо. Депутаты подкомиссии призывают установить границу между административным наказанием и уголовным наказанием, начиная с 1,5 промилле", — заявил председатель подкомиссии Андрей Юдин.

Согласно действующему Закону о дорожном движении, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (более 1,5 промилле) налагается штраф и приостанавливается право на управление транспортным средством на пять лет.

Уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или других одурманивающих веществ предусмотрена для водителей, не имеющих прав на управление транспортным средством.