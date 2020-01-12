Дешегуб, задушивший собаку своей бабушки, приговорен к принудительным работам

Курземский районный суд приговорил к 210 часам принудительных работ мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил собаку своей бабушки.

Согласно материалам дела, пьяный внук, у которого был приступ гнева, схватил собаку за поводок, а затем обмотал его животному вокруг шеи, чтобы пес его не укусил. Так он держал собаку, пока та перестала подавать признаки жизни.

Свою вину в содеянном подсудимый признал и согласился на сделку с прокурором.

Мужчине были предъявлены обвинения за жестокое обращение с животными, повлекшим гибель животного. По этой статье предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на 3 года, краткосрочное заключение, принудительные работы или же денежный штраф с последующим пробационным надзором или без такового.