Десять подростков украли машину и пытались скрыться на ней от полиции

Вечером 28 октября в Наукшени группа подростков украла автомобиль Toyota и попыталась скрыться на нем от полицейской погони.

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Как сообщает пресс-центр Видземского регионального управления полиции, информация поступила на пульт дежурного в минувшую среду: заявитель рассказал, что машину угнали подростки.

Полиция выехала по указанному адресу и заметила разыскиваемый автомобиль в Буртниекском крае — компания направлялась в сторону Валмиеры. Увидев приближение патруля, подростки увеличили скорость и попытались скрыться. В итоге, полиция отправилась за ними в погоню. По пути Toyota повредила три автомобиля.

К счастью, в ходе преследования полиции все-таки удалось остановить беглецов. Оказалось, что в салоне находились десять человек, включая водителя 2004 г.р. Известно, что подростки ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за различные правонарушения.

По делу начат уголовный процесс за кражу транспортного средства, а также административный процесс за управление автомобилем без прав.