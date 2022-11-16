Детектив поневоле: автовладелица сама нашла свою украденную в Риге машину

В редакцию ЛТВ обратилась зрительница, которая рассказала о том, как поневоле стала сыщиком, когда с закрытой автостоянки украли ее машину. У женщины возникло ощущение, что полиция вообще не занимается поиском угнанных автомобилей. Однако стражи порядка ответили, что так могло показаться из-за бумажной волокиты, которая требует слишком много времени.

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Как отмечает LSM.lv, по сравнению с прошлым годом в Латвии сократилось количество авктокраж. Однако теперь преступники выбирают машины, которые были выпущены в 2015 году и позже. В Госполиции отмечают, что обычно угонщики предпочитают BMW, Audi и Volkswagen, но в последенее время вырос спрос и на новые Kia и Toyota. Обычно полиции удается найти 45-50% украденных транспортных средств.

Автовладелица, у которой ночью машину украли с закрытой стоянки возле дома, считает, что многие машины находят сами потерпевшие.

"Мы позвонили в полицию, полиция приехала, написала бумаги, сказали, чтобы я ждала, пока приедет другой экипаж, и все это затягивалось", — рассказала женщина, добавляя, что ее дальнейшую коммуникацию с Госполицией трудно назвать сотрудничеством. Кроме того, именно она сообщила об угоне и Службе погранохраны.

По дороге отломали и выбросили установленное в салоне GPS-устройство, но владельцы угнанного автомобиля смогли проследить часть маршрута, который могли запечатлеть три попавшиеся им по пути камеры видеонаблюдения. Однако компании не выдают видеозаписи с камер наблюдения частным лицам, только полиции.

"Проехав часть пути по GPS, я оказалась в Литве, в Биржай, я слышала, что там угнанные машины разбирают на детали. Добралась до полиции в Биржай, они тоже не были проинформированы о краже моей машины", — рассказала автовладелица.

"Эта система интегрирована и доступна всем структурам МВД, в том числе, и Государственной пограничной службе. Нет необходимости отдельно сообщать им о каждом украденном транспортном средстве", -объяснил такое положение вещей представитель Госполиции Раймондс Кронбергс.

Примечательно, что автовладелица сама нашла свою машину в лесу. Она недоумевает: как машины, будучи занесенной в регистр украденных транспортных средств, проехать через всю Ригу, въехать в Ригу, минуя три полицейских экипажа.

"Нужно посмотреть, оснащена ли полицейская машина системой автоматического считывания номерных знаков, это один вопрос. Другими словами, номера нужно вводить вручную для каждой машины. Возможно, в тот момент полицейские выполняли другие служебные обязанности, констатировав административное правонарушение", — заявили в Госполиции.

Правда, полиция засекла машину на Вантовом мосту, когда, теоретически, она уже больше не находилась в базе данных об угнанных транспортных средствах, т.к. с момента, когда владелица сама нашла свое авто, прошла уже неделя.

"Ко мне подошел полицейский, весь телефон прямо красный от записей, что моя машина до сих пор находится в розыске. Мы ожидали экипаж, экспертизу. Не было моей "бедной" инспекторши, у которой не оказалось времени. Не дай Бог, если бы я решила поехать в Эстонию или Литву! У меня бы просто отобрали эту машину, потому что она до сих пор находилась в розыске", — рассказала потерпевшая.

По ее словам, на самостоятельные поиски украденной машины она потратила много времени и сил, ей пришлось раскошелиться и на топливо, чтобы ездить в разные районы. Она вела переписку в соцсетях и личную переписку, пока не добилась результата.

Информацию о возможных подозреваемых женщина передала Госполиции, но уверена, что на ее основании никакого расследования не последует.