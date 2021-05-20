Девочка-подросток выпала из окна 16-этажного дома в Плявниеках и осталась жива

Несколько дней назад из окна 16-этажки в Плявниеки выпала девушка. Она получила серьезные травмы, но осталась жива. Очевидцы рассказали передаче Degpunktā, что на вид ей около 16 лет, а летела она с большой высоты.

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Возле мусорных контейнеров у дома №26 на улице Бкума Вациеша очевидцы обнаружили тяжело раненую девушку.

"Сначала я думал, кто-то мусор в окно выбросил. Спустился вниз, посмотрел — девочка лежит", — рассказал очевидец.

"Никто не знает, с какого этажа она упала. Говорят, что с двенадцатого или даже шестнадцатого. Но точно никто не знает", — рассказал другой очевидец.

По словам еще одной местной жительницы, контейнер для мусора был опрокинут. "Я еще подумала, кто же так мусор выбрасывает? Оказалось, что он перевернулся вместе с ней", — рассказала она.

На вызов приезжали две бригады медиков, как это бывает только в особо тяжелых случаях. Врачи скорой подтвердили, что девушка после падения с огромной высоты осталась жива.

Полиция начала уголовный процесс. Причины произошедшего пока неизвестны.

Если вы чувствуете, что погружаетесь в депрессию, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться за помощью. Вот список телефонов, по которым можно обратиться за психологической и психиатрической помощью.