Девочки 11-12 лет попались на разрисовывании эстрады в Верманском парке
Foto: LETA

В понедельник, 2 августа, около 15.25 камеры видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции зафиксировали, что в Верманском парке компания из четырех девочек расположилась на скамейках эстрады. Одна из девочек подошла к стене эстрады и начала разрисовывать ее фломастером, затем к ней присоединилась еще одна девочка.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Информация о происходящем была передана ближайшему патрулю Центрального управления Рижской Муниципальной полиции. Вскоре после этого стайка девочек, которая уже ушла с места происшествия, была задержана и отведена обратно к эстраде. После беседы девочки признались, что разрисовали стену.

В связи с произошедшим начаты два административных дела о повреждении общественных зданий надписями. За это нарушение полагается штраф в размере 140 евро. О произошедшем проинформированы родители девочек 11 и 12 лет.

В конце июля Rīgas meži обратили внимание на то, что в Верманском парке летом собираются молодежные компании. Эстраду парка регулярно разрисовывают, в окрестностях скапливается мусор, в том числе, упаковки из-под еды. Рижская дума решила на время разместить поблизости от эстрады передвижную камеру видеонаблюдения. Рижская Муниципальная полиция усиленно патрулирует Верманский парк.

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

5

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным