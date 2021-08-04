Девочки 11-12 лет попались на разрисовывании эстрады в Верманском парке

В понедельник, 2 августа, около 15.25 камеры видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции зафиксировали, что в Верманском парке компания из четырех девочек расположилась на скамейках эстрады. Одна из девочек подошла к стене эстрады и начала разрисовывать ее фломастером, затем к ней присоединилась еще одна девочка.

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Информация о происходящем была передана ближайшему патрулю Центрального управления Рижской Муниципальной полиции. Вскоре после этого стайка девочек, которая уже ушла с места происшествия, была задержана и отведена обратно к эстраде. После беседы девочки признались, что разрисовали стену.

В связи с произошедшим начаты два административных дела о повреждении общественных зданий надписями. За это нарушение полагается штраф в размере 140 евро. О произошедшем проинформированы родители девочек 11 и 12 лет.

В конце июля Rīgas meži обратили внимание на то, что в Верманском парке летом собираются молодежные компании. Эстраду парка регулярно разрисовывают, в окрестностях скапливается мусор, в том числе, упаковки из-под еды. Рижская дума решила на время разместить поблизости от эстрады передвижную камеру видеонаблюдения. Рижская Муниципальная полиция усиленно патрулирует Верманский парк.