Девочку пинали ногами, тянули за волосы, об голову тушили сигареты: жертве пришлось сбежать из школы и города

После публикации о случаях насилия среди подростков в редакцию газеты "Курземес вардс" обратился отец девочки, который рассказал, что его дочка также пострадала от агрессии сверстников. И ребенку, и родителям все еще приходится жить с эмоциональной травмой.

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Упомянутый отцом случай произошел год назад в Кулдиге. Компания подростков позвала Анету (имя изменено) во двор.

"Сняли с девочки очки и начали ее избивать", — рассказывает отец.

Анете били две девочки, а еще несколько человек смотрели на это и снимали происходящее на видео, таким образом еще больше унижая жертву.

Девочку пинали ногами, тянули за волосы, об голову тушили сигареты, рассказывает папа Анете. Она должна была написать расписку, что не сообщит о произошедшем в полицию, в противном случае ей еще раз причинят телесные повреждения.

"Одной девушке, избивавшей Анете, было 16 лет, вторая, кажется, была ровесницей моей дочери. Преступление было совершено умышленно и в группе. Но всю вину в избиении на себя взяла старшая девочка, в связи с этим это уже не рассматривалось как преступление, совершенное в группе", — пояснил отец Анете.

В решении о передаче уголовного дела в суд, указано, что несовершеннолетняя Марта (имя изменено) причинила Анете телесные повреждения из-за личной неприязни. Она ударила 14-летнюю сверстницу не менее 10 раз ладонями и кулаками, вырвала жертве волосы, ударила несколько раз ногами по телу, а также кулаком в лицо в районе носа, после чего из носа пошла кровь. Но этого насильнице было недостаточно — она ударила по телу, рукам, ногам и шее подростка деревянной веткой не менее пяти раз.

У Анете был сломан нос, она получила сотрясение мозга и другие телесные повреждения. Они считали легкими. В связи с этим напавшая была призвана к ответственности за намеренное причинение легких телесных повреждений.

Суд первой инстанции в феврале этого года приговорил девушку к 100 часам общественной работы.

Родители Анете обжаловали решение суда, и планируется, что в конце июля апелляцию на закрытом заседании будет рассматривать Курземский окружной суд.

В настоящее время семья ищет в Лиепае юриста, который был бы готов представить интересы пострадавших . Папа Анете рассказывает, что после нападения у девочки все еще время от времени болит спина, но самая серьезная — это эмоциональная травма, с которой теперь вынуждены жить девочка и ее семья.

"Это на всю жизнь! Девочка ушла из школы и перешла на удаленное обучение. Дочка уехала из Кулдиги, потому что ей через друзей в интернете продолжали угрожать, в том числе, что убьют ее мать", — рассказал отец, указывая, что фактически изолирована жертва, а не насильница.

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Девочка посещала психолога, но она все рaвно время от времени испытывает страх, во всем видя угрозу. Известно также, что обидчицу, в отношении которой начат уголовный процесс, исключили из школы.

Мужчина надеется, что эта история заставит задуматься и родителей, и педагогов, и полицию.

"В отношении подросткового насилия необходимо бить тревогу по всей Латвии", — отмечает папа избитой девочки.