Девушка обвинила парня в угоне, потому что он не отвечал на сообщения: начат уголовный процесс

Начат уголовный процесс по поводу ложного обвинения в угоне машин. Как выяснилось, женщина, сообщившая об угоне в полицию и назвавшая угонщика, оклеветала его из обиды: он не отвечал ей на сообщения в социальных сетях.

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Бауский участок Управления Госполиции Земгальского региона получил заявление, что в Цераукстской волости Бауского края со двора дома угнали две Audi A6 2004 и 2005 года выпуска. Сообщившая об угоне женщина 1996 года рождения обвиняла мужчину 1999 года рождения.

Расследование выяснило, что кражи не было. Выяснилось, что женщина таким образом решила отомстить знакомому, который не отвечал ей в социальных сетях.

Уголовный процесс был прекращен за отсутствием состава преступления, но был начат новый процесс по делу о сообщении заведомо ложной информации в ходе досудебного расследования.