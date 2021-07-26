Директор Госагентства развития образования оштрафована за передачу служебной заправочной карты родственнику

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) наказало директора Государственного агентства развития образования Диту Трайдас за нарушение, связанное с государственной заправочной картой, сообщает LETA.

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Согласно материалам дела, Трайдас дала служебную карту родственнику, чтобы он 28 августа 2020 года оплатил топливо для личного транспортного средства директора. Сообщив индивидуальный пин-код карты, Трайдас выполняла обязанности государственного должностного лица, находясь в ситуации конфликта интересов, указали в KNAB.

Трайдас оштрафована на 240 евро.