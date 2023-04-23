Директор школы хочет через суд отменить штраф KNAB за конфликт интересов

Административный районный суд возбудил дело по заявлению Виты Броки, директора средней школы в Баложи, об отмене штрафа в размере 780 евро, наложенного Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) за конфликт интересов. Помимо работы в школе Брока также занимает должность члена правления в компаниях.

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Вита Брока была директором Баложской средней школы с 1 июля 2009 года, а после смерти мужа унаследовала доли в капитале двух компаний. Она занимала должность члена правления в этих компаниях с 2018 по 2020 год. Участвуя в деятельности упомянутых обществ капитала, Брока получила доход в размере 7807 евро.

В феврале прошлого года KNAB принял решение, которым Броке предписывалось возместить государству убытки в размере 780 евро, полученные за нарушение ограничений на совмещение должностей, установленных для госчиновников.

3 марта этого года суд первой инстанции отклонил заявление Броки. Суд признал, что KNAB правомерно и обоснованно пришел к выводу, что Брока нарушила запрет на совмещение должностей и причинила возмещаемый ущерб государству. Также KNAB определил соразмерную размер возмещаемых убытков.

Теперь Брока решила обжаловать приговор суда.