Длинные выходные: в Латвии за пять дней утонули 11 человек

В выходные дни с 22 июня до 24 июня в водоемах Латвии утонули 11 человек, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуиня в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По ее словам, в нескольких случаях люди купались состоянии алкогольного опьянения, а потом - утонули. По статистике Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в 2020 году в Латвии утонули 49 человек.

В СНМП утверждают, что число вызовов по сравнению с обычными выходными не увеличилось. Самым трагичным днем стала суббота, 20 июня, когда в аварии на Даугавпилсском шоссе погибли два человека, а пять - получили различные травмы.

Впрочем, в Янову ночь и в среду днем медикам хватало работы, поскольку люди получали характерные "праздничные" травмы, зачастую связанные с употреблением алкоголя. Помощь была предоставлена 10 людям, получившим ожоги при прыжках через костер. Три человека получили ожоги, пытаясь зажечь гриль или костер. В числе пострадавших есть и маленькие дети, прикоснувшиеся к горячему мангалу или забравшиеся в горячие угли.