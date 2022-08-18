Для исследования парома "Эстония" нужны дополнительные средства

Будущее исследования останков парома "Эстония" под вопросом, поскольку Центру расследований в области безопасности требуются дополнительные средства и из-за роста цен дополнительных средств, скорее всего, потребуется больше, чем указано в поданном весной ходатайстве, пишет Postimees.

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По словам главы Центра расследований в области безопасности (OJK) Рене Арикаса, в вопросе финансирования исследований ничего не изменилось — по-прежнему необходимы дополнительные средства и без них возможно выполнить все действия.

"Мы подали ходатайство о финансировании весной, его не удовлетворили, официальная обратная связь нам не поступала", — сказал Арикас. Поскольку прошло уже много времени и поступившие тогда ценовые предложения больше, скорее всего, не действуют, OJK проведет в сентябре рыночное исследование, чтобы выяснить, насколько выросли цены на запланированные работы. Затем будет подано новое ходатайство о дополнительном финансировании. "За полгода обстоятельства настолько изменились, что нет смысла пользоваться старым ходатайством", — сказал он.

В том ходатайстве у государства запрашивали миллион евро дополнительно, но из-за экономической обстановки в мире исследования на данный момент, скорее всего, подорожали.

Паром "Эстония" затонул в конце сентября 1994 года. В результате катастрофы погибли 852 человека, включая граждан Латвии, Эстонии. Финляндии, Швеции и др.