Добеле: перед судом предстанут трое муниципальных полицейских, обещавших "закрыть дело" за 1800 евро

2 декабря прокуратура Земгальского окружного суда передала в суд материалы уголовного дела, по которому двое сотрудников Муниципальной полиции Елгавы обвиняются в требовании и принятии взятки, а еще один — в склонении к приему взятки.

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Как сообщили Delfi в прокуратуре, речь идет о случае, когда один из вышеупомянутых полицейских потребовал от некой персоны 300 евро взамен того, что в отношении родственника этого лица не будет начат уголовный процесс. На самом же деле полицейский знал, что для начала уголовного процесса не оказалось весомых оснований, поэтому рассмотрение случая так или иначе было бы закрыто.

Коллега полицейского одобрил принятие им взятки. Через некоторое время к жертве обратился третий полицейский, который сообщил, что уголовный процесс все же может быть начат, и предложил "уладить дела" за сумму в 1500 евро.