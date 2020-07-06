Добровольцы Bezvests.lv нашли в озере тело пропавшего два года назад мужчины

4 июля добровольцы организации по поиску пропавших без вести людей Bezvests.lv обнаружили тело пропавшего два года назад Антона Нежбертса, пропавшего 28 июля 2018 года. Тело мужчины обнаружили на две озера Царманя в Краславском крае.

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Поиск прошел по просьбе местной полиции, при содействии стратегического партнера Bezvests.lv : 1-го отдела Управления криминальных расследований Главного криминального управления Госполиции.

"Говорят, что это нереально — найти человека, который утонул два года назад. Но у нас получилось. Этот случай показывает, что нет ничего невозможного. На место прехали родственники Антона — мать и братья. Теперь они смогут похоронить Антона, найти успокоение своему горю — это очень тяжело, жить и не знать, что же случилось с твоим близким. Вся команда Bezvests.lv выражает его семья глубокие соболезнования", — говорит основатель и руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский.

Тело Антона нашли при помощи подводной эхокамеры и робота.

"У нас была информация, где приблизительно может находиться тело. Озеро достаточно большое, и мы начали поиск. Доброволец Роман Качканс опустил на дно эхокамеру Hidrolab. Когда мы на мониторе увидели, что на дне действительно человек, я запустил на дно робота, при помощи которого подтвердилось, что это не коряга или ещё что-то, а тело человека", — пояснил доброволец Bezvests.lv Андрей Чернявский.