Добровольцы Bezvests.lv провели операцию по поиску пропавшего восемь лет назад ребенка

Добровольцы Bezvests.lv в минувшие выходные провели операцию по поиску пропавшего в октябре 2012 года Яниса Ткаченко, которому на момент исчезновения было 11 лет. Той осенью Янис вместе с товарищем Владимиром сбежал из больницы в Резекне. Годы спустя Владимир дал показания: Янис утонул в болотах.

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Первую экспедицию на болота в Краславском крае команда Bezvests.lv совершила два года назад

"Первый поиск прошел без применения подводной техники — тогда на дно опускались водолазы. Мы предположили, что из-за отсутствия кислорода и торфяной почвы тело могло сохраниться. Нынешний поиск показал, что жизнь в болоте все-таки есть — там водится рыба. Техника увидела то, что незаметно человеческому глазу. Тело Яниса мы не нашли и в этот раз", — рассказал основатель и руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский.

Для организации поисковой экспедиции добровольцы неделей ранее отправились на подготовку: прорубили коридоры, обустроили место для лагеря.

"Это был очень тяжелый и опасный поиск. На таких болотах каждый твой шаг — риск не вернуться домой. Чтобы обезопасить поисковиков, мы используем различные приспособления, например, снегоступы — такие специальные лыжи, которые уменьшают риск провала в болото", — рассказал Фаминский.

В ходе переговоров о содействии поискам с Госполицией, поступила просьба проверить и озеро Царманя. Два года назад в нем утонул Антон Нежбертс — его лодка перевернулась. Пока одна группа волонтеров работала на болоте — искала тело Яниса, вторая обследовала воды озера Царманя.

По предварительным данным, тело Антона могло находиться на глубине 35 метров, что дало надежду на сохранность останков по причине низкой температуры воды. После нескольких часов поиска, операторы подводной техники — эко-камеры и робота, обнаружили тело мужчины на глубине 10 метров.