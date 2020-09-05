Добровольный помощник полиции о парковке: самые наглые — туристы из Литвы и Финляндии

Добровольный полицейский информатор представил уже седьмой по счету фототчет, в рамках которого он фиксирует нарушения правил остановки и стоянки автомобилей на улицах столицы, а затем передает эти данные Рижской муниципальной полиции.

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На этот раз его неприятно удивили туристы из соседних стран, которые бросают свои машины на тротуарах и на зеленой зоне, чтобы не платить за парковку в центре Риги. Как отмечает социально ответственный информатор, самыми бессовестными оказались гости с финскими и литовскими автомобильными номерами.

"Благодаря ограничениям, май и июнь выдались спокойными. Однако, когда часть ограничений отменили, в Риге снова начался бардак. Водители стали настолько бессовестными, что бросают свои машины, где им только заблагорассудиться: на тротуарах, на зеленой зоне, причем, зачастую уничтожая насаждения. И конечно же, не соблюдают они и знаки, например, остановка и стоянка запрещены. Игнорируют и знаки, что определенные парковочные места предназначаются только для инвалидов. Машины умудряются оставлять даже на перекрестках", — делится своими впечатлениями авто фотографий.

По его словам, очень много нарушителей из Литвы, Финляндии, России и других стран. Зачастую водители заезжают во дворы, превращая зеленые газоны в месиво из земли и грязи.

"Жаль, что жители домов не сообщают об этих нарушениях. Потому что, чем чаще эти бессовестные нарушители будут получать по заслугам, тем быстрей удастся справиться с этими хулиганами, которые разрушают наши дворы", — считает добровольный помощник полиции.

Также новый городской Робин Гуд призывает жителей сразу же сообщать о нарушителях в Рижскую муниципальную полицию, пользуясь также для этого и удобным мобильным приложением.

"Это займет у вас не более 2-3 минут. Сфотографируйте, оставьте небольшое описание ситуации и отправьте", — резюмирует автор.