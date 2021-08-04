Долг 69 тысяч и 40 тысяч евро. Против не плативших алименты отцов заведены уголовные дела

В этом году Лиепайский участок Курземского регионального управления Государственной полиции начал два уголовных процесса в отношении двух мужчин, которые на протяжении многих лет уклонялись от уплаты алиментов своим детям. Расследование закончено и дела переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

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Информация об уклонении от уплаты алиментов, назначенных судом, поступила в полицию из Гарантийного фонда средств содержания. Один из отцов с 2005 года умышленно не собирался содержать своих двух детей и систематически не платил алименты, хотя является трудоспособным лицом, получающим доходы. Деньги на детей вместо мужчины платил фонд. На данный момент задолженность отца по алиментам - более 69 тысяч евро.

Во втором случае мужчина не давал деньги на содержание трех своих детей с 2006 года. Его задолженность составляет более 40 тысяч евро.