Должностные лица полиции подозреваются в лоббировании интересов при госзакупках
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Бюро внутренней безопасности просит прокуратуру начать уголовное преследование трех должностных лиц Госполиции и четырех частных лиц, которые подозреваются в лоббировании одного претендента при закупках Госполиции.

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В начале июля 2021 года Бюро внутренней безопасности завершило досудебное расследование по уголовному процессу, связанному с закупками Госполиции. Трое должностных лиц подозреваются в злоупотреблении служебным положением, а частные лица — в поддержке незаконных действий должностных лиц.

Речь идет о закупке на общую сумму в несколько миллионов евро. Как выяснило расследование, одно из должностных лиц рассказало одному из претендентов информацию, не подлежащую разглашению, тем самым обеспечив ему конкурентные преимущества.

Против него начат уголовный процесс по статье 329 — разглашение неразглашаемой информации — а также против троих подозреваемых должностных лиц начат уголовный процесс по части первой статьи 318, злоупотребление служебным положением. Против частных лиц уголовный процесс начат по первой части статьи 318 и по четвертой части статьи 20, которые подразумевают поддержку злоупотребления служебным положением.

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