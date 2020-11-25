Домашний насильник жестоко избил женщину в присутствии маленького ребенка

Прокуратура Огрского района выдвинула обвинения мужчине, который подозревался в физическом и эмоциональном насилии над женщиной и ребенком.

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Прокуратура установила, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта на бытовой почве головой нанес удар своей спутнице жизни по переносице, затем не менее 15 раз ударил кулаками по лицу и голове, бросал в нее посуду, а также пинал по ребрам.

По мнению прокуратуры, мужчина также совершил психологическое насилие над малолетним ребенком, поскольку насилие в отношении его матери применялось в присутствии ребенка и в квартире, где все жили вместе.

"Таким образом, обвиняемый причинил ребенку моральный вред. В результате пережитого эмоционального насилия ребенок испытал негативные психологические и эмоциональные переживания", — говрится в официальном сообщении прокуратуры.

Согласно Уголовному закону Латвии, за нанесение телесных повреждений средней тяжести предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет, принудительные работы иди денежный штраф. За жестокость в отношении несовершеннолетнего лица суд может назначить принудительные работы, денежный штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.