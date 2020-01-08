"Дорожники" остановили лихачей, гонявших со скоростью 152 км/ч и 166 км/ч

С начала этой неделе Видземское региональное управление полиции (ВРУП) зафиксировала уже два случая существенного превышения скорости на шоссе в сторону Эстонии.

В частности, 6 января, в 15.26 в Салацгривском крае, на 84-м км дороги Рига — Айнажи — граница Эстонии экипаж Дорожной полиции остановил автомобиль Volvo XC90, водитель которого вместо разрешенных 90 км/ч гнал со скоростью 152 км/ч.

На следующий день очередного лихача остановили на 54-м км дороги Инчукалнс — Валмиера — граница Эстонии. Как указали в полиции, автомобиль Volvo V60 ехал со скоростью 166 км/ч, превысив допустимую скорость на 76 км/ч.

Согласно Кодексу административных нарушений, за подобное превышение скорости водителям грозит штраф в размере 360 — 480 евро, а также лишение прав на срок до полугода.