Драка с участием экс-депутата Знотиньш попала на видео: он спровоцировал соседа, а потом поднял шум в соцсетях
Foto: Kadrs no video

Конфликт между бывшим депутатом Сейма, членом партии "Консервативные" Рейнисом Знотиньшем и его русскоязычным соседом, который якобы произошел на национальной почве, был снят на видео. Судя по этой записи, конфликт спровоцировал сам Знотиньш.

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Знотиньш публично утверждает, что его русскоязычные соседи душили его, потому что он требовал, чтобы с ним говорили по-латышски. На видео, которое опубликовал публицист Лато Лапса (осторожно, нецензурная лексика), однако, можно видеть, что экс-политик провоцирует соседа, оскорбляет его и утверждает, что он "управляет этой страной". Мужчина спокойно и вежливо отвечает ему по-латышски. Потасовка начинается только после того, как Знотиньш в очередной раз оскорбил соседа. Соседи несколько раз говорят, что Знотиньш якобы находится в нетрезвом состоянии.

Пост Знотиньша в соцсетях вызвал широкий резонанс. Экс-депутат возмущался, что приехавшие на вызов полицейские утверждали, что именно он и виноват в случившемся, поскольку сам спровоцировал соседей.


От комментариев новостному агентству LETA он воздержался, но заявил, что готов отстаивать свою правоту в суде.

Госполиция отмечает, что фактические обстоятельства складывались не совсем так, как Знотиньш заявлял публично. 30 июля, около 22.00 на пульт дежурного поступил вызов на конфликт между соседями, в ходе которого были нарушены общепринятые нормы поведения и нарушен общественный порядок. По данному факту начат административный процесс в связи с мелким хулиганством. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде предупреждения или денежного штрафа до 500 евро.

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