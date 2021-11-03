Дрифтовал, совершил ДТП, скрылся с места происшествия: нарушитель оштрафован на 3000 евро

В минувший вторник Госполиция получила вызов из Приекуле, где на ул. Лиепаяс произошло ДТП. Полицейские установили обстоятельства происшествия и личность виновника аварии, который сразу же скрылся. В итоге, в отношении нарушителя было начато шесть административных процессов и выписан штраф в размере 3000 евро.

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Как отмечают в Курземском региональном управлении полиции (КРУП), 2 ноября было получено сообщение, что во двор одного из домов въехал автомобиль, который снес опору сушилки для белья. Полиция установила, что днем ранее это мог сделать 20-летний водитель, управлявший Audi: проезжая по ул. Лиепаяс он выбрал небезопасную скорость, а также неправильный интервал, в результате чего совершил аварию, съехал с дороги и оказался в чужом дворе.

ДТП обошлось без пострадавших, однако виновник покинул место происшествия, не сообщив об инциденте в полицию. Полиция выяснила, что вдоитель приобрел машину 31 октября, однако у молодого мужчины не оказалось ни прав, ни страховки на автомобиль. Также при осмотре автомобиля был обнаружен разрыв корда шины, что угрожает безопасности дорожного движения (см. фото).

При проверке в организме водителя констатировали 1,07 промилле, однако он утверждал, что употреблял алкоголь, чтобы успокоиться, уже после того, как попал в аварию. Правда, свидетели рассказали, что этот автомобиль уже несколько дней дрифтовал по дорогам города, и судя по манере вождения, водитель мог быть пьян.

На водителя составили сразу шесть административных протоколов и оштрафовали за все нарушения на 3000 евро. Кроме того, к нему применен пятилетний запрет на управление транспортными средствами.