Дрифтовал, совершил ДТП, скрылся с места происшествия: нарушитель оштрафован на 3000 евро
Foto: Valsts policija

В минувший вторник Госполиция получила вызов из Приекуле, где на ул. Лиепаяс произошло ДТП. Полицейские установили обстоятельства происшествия и личность виновника аварии, который сразу же скрылся. В итоге, в отношении нарушителя было начато шесть административных процессов и выписан штраф в размере 3000 евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают в Курземском региональном управлении полиции (КРУП), 2 ноября было получено сообщение, что во двор одного из домов въехал автомобиль, который снес опору сушилки для белья. Полиция установила, что днем ранее это мог сделать 20-летний водитель, управлявший Audi: проезжая по ул. Лиепаяс он выбрал небезопасную скорость, а также неправильный интервал, в результате чего совершил аварию, съехал с дороги и оказался в чужом дворе.

ДТП обошлось без пострадавших, однако виновник покинул место происшествия, не сообщив об инциденте в полицию. Полиция выяснила, что вдоитель приобрел машину 31 октября, однако у молодого мужчины не оказалось ни прав, ни страховки на автомобиль. Также при осмотре автомобиля был обнаружен разрыв корда шины, что угрожает безопасности дорожного движения (см. фото).

При проверке в организме водителя констатировали 1,07 промилле, однако он утверждал, что употреблял алкоголь, чтобы успокоиться, уже после того, как попал в аварию. Правда, свидетели рассказали, что этот автомобиль уже несколько дней дрифтовал по дорогам города, и судя по манере вождения, водитель мог быть пьян.

На водителя составили сразу шесть административных протоколов и оштрафовали за все нарушения на 3000 евро. Кроме того, к нему применен пятилетний запрет на управление транспортными средствами.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим