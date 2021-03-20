Друг убитой в Индии гражданки Латвии: "Ее накачали наркотиками, изнасиловали и обезглавили"
Foto: Policija

Ирландец Эндрю Джордан — бойфренд убитой в Индии 33-летней гражданки Латвии Лиги Скромане — не теряет надежды найти справедливость и наказать истинных преступников зверского преступления. Он обратился к правительству Ирландии с просьбой убедить индийские власти начать нормальное расследование ужасного убийства.

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По данным ирландского портала Extra.ie, Лига (на фото), которая в свое время перебралась из Латвии в Ирландию, весной 2018 года вместе с сестрой посещала на юге Индии оздоровительный курс, восстанавливаясь после посттравматического стрессового расстройства. Ее обезглавленное тело в стадии разложения нашли недалеко от мангрового леса в Тирувалламе 21 апреля 2018 года, почти через 40 дней после ее исчезновения.

Несмотря на то, что женщина была обезглавлена, индийская полиция изначально постановила, что г-жа Скромане покончила с собой. Однако после сильного давления со стороны семьи убитой и ее бойфренда полиция признала факт убийства.

Полиция арестовала двух мужчин — Умеша и Удаяна, которым позже были предъявлены обвинения в убийстве первой степени и изнасиловании. Однако впоследствии они были освобождены под залог и с тех пор продолжают вести свою повседневную жизнь. При этом до сих пор не назначены даты, когда состоится суд.

Эндрю Джордан, который все еще не может прийти в себя после жестокой смерти своей спутницы жизни, сказал, что он сомневается в виновности Умеша и Удаяна. Он твердо уверен, что шансы найти настоящего убийцу своей девушки ограничены уровнем коррупции в полиции Кералы.

Джордан рассказал, что суды постоянно откладываются, и складывается устойчивое впечатление, что в Индии не заинтересован найти и наказать виновных.

"Все это просто фарс. Я считаю, что полиция просто нашла местных преступников, имеющих на своем счету преступления на сексуальной почве, которые, как это может показаться, подходили под все требования. А затем их заставили признаться", — заявил Эндрю Джонсон, добавив, что по его мнению,в деле замешан кто-то еще, кто обладает властью и деньгами.

Напомим, тело Лиги Скромане было найдено местным рыбаком в болотистом мангровом лесу недалеко от того места, где ее в последний раз видели на популярном туристическом пляже в Индии. Она исчезла во время поездки за сигаретами, и в последний раз ее видели 14 марта 2018 года в коляске рикши, который направлялся на пляж.

Полиция заявила, что арестованные по подозрению в преступлении мужчины встретили Скромане на пляже, заманили в лес, где накачали наркотиками. Когда она потеряла сознание, они неоднократно ее изнасиловали. Они также якобы признались, что, когда женщина очнулась, они ее случайно задушили, а затем повесили, чтобы инсценировать самоубийство.

"Чем больше я в это разбираюсь, тем невероятнее становится эта история", — говорит Джордан, пытающийся вот уже три года добиться правды.

Он отметил, что посольство Латвии не желает иметь ничего общего с этим вопросом, а правительство Ирландии, которое изначально выразило Джордану сочувствие, так и не предложило никакой помощи.

"Мне бы очень хотелось, чтобы они связались с индийским правительством и действительно оказали бы на них давление, чтобы довести расследование до конца… Я ищу больше поддержки, потому что я так и не смог вернуться к нормальной жизни. Мне все еще кажется, что я живу в сюрреалистическом мире, и я просто блуждаю, пытаясь оставаться в здравом уме", — рассказл в интервью изданию Эндрю Джордан, подчеркнувший, что нельзя допустить, чтобы смерть людей оставалась нераскрытой.

"Человек или люди, которые сделали это с Лигой, все еще ходят спокойно по улицам. Это дает уверенность другим людям, способным на подобные преступления, что такое может сойти им с рук… Я не теряю надежды найти справедливость и молюсь, чтобы однажды в этом деле произошел прорыв", — резюмировал Эндрю Джордан.

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