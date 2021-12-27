ДТП, агрессивная езда и пьяные за рулем. Как прошли рождественские выходные у Госполиции?

Во время рождественских выходных большие ресурсы полиции были направлены на фиксацию ДТП, сообщил в эфире Латвийского радио представитель Госполиции Артурс Смилга.

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Он признал, что по числу нарушителей правил дорожного движения выходные были сравнительно спокойными.

"Напряженный период вышел именно с образованием аварий", — пояснил Смилга, добавив, что ДТП было много.

В целом в период с 24 декабря по 26 декабря в Латвии зарегистрирована 331 авария, в которых пострадал 41 человек.

"Сейчас зима. Люди должны понимать, что следует ездить осторожнее", — напомнил Смилга.

Представитель Госполиции подчеркнул, что была также отдельная категория автоводителей, которые вели себя безответственно и садились за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В целом за праздничные выходные поймано 45 таких водителей. У половины из них концентрация алкоголя на выдохе составила более полутора промилле.

Повышенное внимание также уделяется агрессивным водителям, которые в зимнюю погоду хотят развлечься, поскользить, они осознанно делают заносы. Смилга подчеркнул, что таким образом лихачи подвергают опасности других участников дорожного движения. За три дня стражи порядка оформили 43 административных протокола за агрессивное вождение.

На этой неделе Госполиция продолжит работу в усиленном режиме, контролируя агрессивных водителей, нарушителей допустимой скорости и автомобилистов, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.