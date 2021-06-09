ДТП на дороге Via Baltica: на дорогу вывалился груз пива
Foto: ru.delfi.lt

В ночь на среду на 27-м км дороги A5 (Мариямполе-Каунас) — столкнулись два тягача. По данным пожарных-спасателей, пострадал один водитель. Из-за ДТП было закрыто движение в одном направлении.

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По предварительным данным, оба тягача принадлежат польским компаниям. Как отмечают в полиции, в стоявший у обочины тягач MAN (водитель — гражданин Польши 1959 г.р.) врезался тягач Renault с полуприцепом, которым управлял другой гражданин Польши (1986 г.р.). Водитель Renault получил серьезные травмы, он доставлен в Каунасскую клинику.

Последствия ДТП не были устранены и в среду утром. Водитель MAN не пострадал. Из полуприцепа вывалился груз пива, кроме того, был пробит бензобак, вылилось около 400 л дизельного топлива.

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Source

ru.DELFI.lt

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