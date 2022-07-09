ДТП на Лиепайском шоссе: утечка топлива создает опасное загрязнение площадью в 100 квадратных метров
Foto: LETA

Утечка топлива из цистерны грузового автомобиля, произошедшая в результате аварии на Лиепайском шоссе в Бабитской волости в пятницу, создает опасное загрязнение на площади около 100 квадратных метров и на глубине нескольких метров, сообщает Государственная служба охраны среды (Valsts vides dienests, VDD).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На месте аварии под наблюдением VDD продолжаются неотложные работы по санации почвы.

Как указал руководитель оперативного координационного центра VDD Элмар Ясинскис, к работам привлечено предприятие Lautus.

"В настоящее время выкопана яма, так как топливо не оседает. Затем мы из ямы откачаем топливо и в соответствии с результатами мониторинга загрязнения будет действовать дальше", — сказал представитель VDD.

Как сообщалось ранее, в тяжелом дорожно-транспортном происшествии, которое в пятницу произошло на Лиепайском шоссе в Бабитской волости, погибли водители двух легковых автомобилей.

Вчера около полудня в Бабитской волости столкнулись три легковых и два грузовых автомобиля — Chrysler Sebring, Volvo XC 90, Renault Espace, Mercedes Benz Actros с полуприцепом Smitz и Scania с цистерной, из которой вылилось около 20 тонн топлива. В результате аварии погибли водители Volvo и Renault, а еще пять человек получили различные травмы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
Образование британского качества — в Риге!
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Участвуй в конкурсе историй и получи страховку для домашнего питомца!
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
TSI — Высшее образование в ногу с прогрессом
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Как учиться бесплатно в частном университете, чтобы работодатели боролись за студентов?