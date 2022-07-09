ДТП на Лиепайском шоссе: утечка топлива создает опасное загрязнение площадью в 100 квадратных метров

Утечка топлива из цистерны грузового автомобиля, произошедшая в результате аварии на Лиепайском шоссе в Бабитской волости в пятницу, создает опасное загрязнение на площади около 100 квадратных метров и на глубине нескольких метров, сообщает Государственная служба охраны среды (Valsts vides dienests, VDD).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На месте аварии под наблюдением VDD продолжаются неотложные работы по санации почвы.

Как указал руководитель оперативного координационного центра VDD Элмар Ясинскис, к работам привлечено предприятие Lautus.

"В настоящее время выкопана яма, так как топливо не оседает. Затем мы из ямы откачаем топливо и в соответствии с результатами мониторинга загрязнения будет действовать дальше", — сказал представитель VDD.

Как сообщалось ранее, в тяжелом дорожно-транспортном происшествии, которое в пятницу произошло на Лиепайском шоссе в Бабитской волости, погибли водители двух легковых автомобилей.

Вчера около полудня в Бабитской волости столкнулись три легковых и два грузовых автомобиля — Chrysler Sebring, Volvo XC 90, Renault Espace, Mercedes Benz Actros с полуприцепом Smitz и Scania с цистерной, из которой вылилось около 20 тонн топлива. В результате аварии погибли водители Volvo и Renault, а еще пять человек получили различные травмы.