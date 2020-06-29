В понедельник после обеда на Рижской окружной Саласпилс-Бабите (А5) у Кекавы в аварию попал грузовой автомобиль. Из-за ДТП движение по трассе было блокировано, сообщило предприятие Latvijas valsts ceļi.

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Авария произошла на 8,5 километре Рижской окружной дороги. Как отмечают очевидцы, грузовик перевозил пиво.

Закрытый участок дороги можно объехать по автодорогам Кекава-Скайсткалне (P89) и Рижская ГЭС-Пулкарне (P90).

Uz Rīgas apvedceļa Salaspils-Babīte (A5, 8,5 km) pie Ķekavas avarējis kravas auto. Satiksme bloķēta, informē @ugunsdzeseji. Slēgto ceļa posmu iespējams apbraukt gar Pulkarni pa autoceļiem P89 Ķekava–Skaistkalne un P90 Rīgas HES–Pulkarne. pic.twitter.com/3wZgjqCqax — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) June 29, 2020







