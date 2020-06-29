ДТП на Рижской окружной дороге: на шоссе — сотни разбитых бутылок пива
Foto: DELFI Aculiecinieks

В понедельник после обеда на Рижской окружной Саласпилс-Бабите (А5) у Кекавы в аварию попал грузовой автомобиль. Из-за ДТП движение по трассе было блокировано, сообщило предприятие Latvijas valsts ceļi.

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Авария произошла на 8,5 километре Рижской окружной дороги. Как отмечают очевидцы, грузовик перевозил пиво.

Закрытый участок дороги можно объехать по автодорогам Кекава-Скайсткалне (P89) и Рижская ГЭС-Пулкарне (P90).



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DELFI Репортер

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DELFI Репортер
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