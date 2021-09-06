ДТП на шоссе Рига-Вентспилс погиб один человек, еще двое госпитализированы
Foto: LETA

Из-за аварии, которая произошла в понедельник утром на дороге Рига-Вентспилс, возле Сиполциемса, на некоторое время с утра было заблокировано движение автотранпорта.

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Как отмечают в полиции, около 08.10 на Вентспилсском шоссе на участке между Варкальским каналом и Спуньциемсом произошло столкновение легкового автомобиля Toyota и микроавтобуса Volkswagen. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погиб один человек и два человека пострадали.

По данным Автотранспортной инспекции, автобусы не останавливались на остановках: Гате, Муйжа, Комплексс, Спуньупе, Силмас, Саулиеши, Кривеи, Загетава, Межвиди и Эглюциемс.

Изменения в движении автотранспорта затронули следующие маршруты:
Nr.7018 Рига-Спуньупе-Яункемери; Nr.7041 Рига-Талси-Валдемарпилс-Дундага; Nr.7393 Булдури-Спуньупе-Слока-Калнини; Nr.7410 Рига-Кулдига;
Nr.7938 Рига-Кандава-Кулдига; Nr.7948 Рига-Тукумс-Талси-Вентпилс;
Nr.7955 Рига-Вентпилс и Nr.7990 Рига-Стенде-Талси.

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LETA

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LETA
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