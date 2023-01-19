ДТП на трассе A1: в машине гражданина Латвии найдены наркотики
Foto: DELFI.lt

Как уже сообщалось ранее, в ночь на среду на автомагистрали А1 (Литва) гражданин Латвии стал виновником ДТП. Сообщается, что в автомобиле были найдены наркотики.

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В ночь на 18 января поступило сообщение о том, что в разделительное ограждение на магистрали врезался легковой автомобиль, из машины выпал человек. На место происшествия приехали пожарные-спасатели и обнаружили автомобиль Toyota Yaris, который врезался в ограждения с левой стороны дороги, водитель выпал из машины. Пострадавшего осмотрели врачи. Пожарные-спасатели отключили батареи автомобиля-гибрида.

По данным полиции, водитель — гражданин Латвии (1991 г.р.) был в сознании и трезв. Врачи скорой доставили его для осмотра в больницу.

В четверг полиция информировала, что во время осмотра автомобиля на полу обнаружили пакет с порошком белого цвета, вероятно, наркотиком. Гражданина Латвии осмотрели врачи Каунасской клиники, никаких травм не установили. Молодого человека взяли под арест. Ведется расследование по факту хранения наркотиков.

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