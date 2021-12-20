ДТП на трассе Рига — Елгава: движение полностью восстановлено

В понедельник утром на дороге Рига — Елгава, в районе Яунолайне произошла авария с участием четырех автомобилей, из-за чего движение в сторону Риги по трассе несколько часов было частично блокировано.

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Судя по информации Latvijas valsts ceļi и очевидцев, на дороге А8 в утренний час образовались большие заторы. Обстоятельства происшествия выясняются.