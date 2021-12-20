ДТП на трассе Рига — Елгава: движение полностью восстановлено

В понедельник утром на дороге Рига — Елгава, в районе Яунолайне произошла авария с участием четырех автомобилей, из-за чего движение в сторону Риги по трассе несколько часов было частично блокировано.
Судя по информации Latvijas valsts ceļi и очевидцев, на дороге А8 в утренний час образовались большие заторы. Обстоятельства происшествия выясняются.
🇱🇻 Uz Jelgavas šosejas #A8 pirms Rīgas apvedceļa viadukta #Lubauši #Jaunolaine #Latvija notikusi avārija. Izveidojies #sastrēgums līdz benzīntankam "Virši" pirms Jaunolaines Rīgas virzienā.— BreakingLV (@breakinglv) December 20, 2021
📸 Linda Karčevska, Anatolijs Bespalovs (Jezduni) pic.twitter.com/8e1GtWi30R