ДТП на трассе Рига — Елгава: движение полностью восстановлено
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В понедельник утром на дороге Рига — Елгава, в районе Яунолайне произошла авария с участием четырех автомобилей, из-за чего движение в сторону Риги по трассе несколько часов было частично блокировано.

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Судя по информации Latvijas valsts ceļi и очевидцев, на дороге А8 в утренний час образовались большие заторы. Обстоятельства происшествия выясняются.

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