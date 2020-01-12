Душегуб, задушивший собаку своей бабушки, приговорен к принудительным работам
Foto: Shutterstock

Курземский районный суд приговорил к 210 часам принудительных работ мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил собаку своей бабушки.

Согласно материалам дела, пьяный внук, у которого был приступ гнева, схватил собаку за поводок, а затем обмотал его животному вокруг шеи, чтобы пес его не укусил. Так он держал собаку, пока та перестала подавать признаки жизни.

Свою вину в содеянном подсудимый признал и согласился на сделку с прокурором.

Мужчине были предъявлены обвинения за жестокое обращение с животными, повлекшим гибель животного. По этой статье предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на 3 года, краткосрочное заключение, принудительные работы или же денежный штраф с последующим пробационным надзором или без такового.

Source

LETA

Sharing Options

12

Source

LETA
подать объявление >
Объявления
400 000 € Квартира, Rīga, Centrs
950 € Дом, Garkalnes nov.
100 000 € Дом, Ķekavas nov.
150 000 € Дом, Saulkrastu nov.
48 900 € Квартира, Rīga, Teika
295 000 € Дом, Garkalnes nov.
253 000 € Дом, Babītes nov.
29 900 € Дом, Salacgrīvas nov.
45 000 € Квартира, Rīga, Ziepniekkalns
86 000 € Квартира, Rīga, Pļavnieki
550 000 € Квартира, Rīga, Centrs
355 000 € Дом, Ikšķiles nov.
195 000 € Дом, Ikšķiles nov.
89 000 € Дом, Salaspils nov.
215 000 € Дом, Mārupes nov.
47 000 € Квартира, Rīga, Centrs
30 000 € Дом, Carnikavas nov.
145 000 € Дом, Mārupes nov.
225 000 € Дом, Rīga, Dārzciems
240 000 € Дом, Mārupes nov.
55 000 € Квартира, Rīga, Centrs
46 000 € Дом, Engures nov.
165 000 € Квартира, Jūrmala
37 000 € Квартира, Rīga, Vecmīlgrāvis
177 000 € Дом, Garkalnes nov.
800 € Квартира, Rīga, Centrs
177 000 € Дом, Ķekavas nov.
27 500 € Квартира, Rīga, Ķengarags
186 000 € Квартира, Rīga, Vecrīga
185 000 € Дом, Salacgrīvas nov.
138 000 € Дом, Olaines nov.
312 000 € Дом, Babītes nov.
33 000 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
157 000 € Квартира, Carnikavas nov.
38 000 € Квартира, Rīga, Ziepniekkalns
75 000 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
234 000 € Дом, Ķekavas nov.
3 700 € Квартира, Rīga, Centrs
250 000 € Дом, Garkalnes nov.
62 000 € Квартира, Rīga, Dārzciems
56 840 € Квартира, Rīga, Teika
99 000 € Квартира, Rīga, Centrs
69 000 € Квартира, Rīga, Pļavnieki
60 000 € Квартира, Rīga, Pārdaugava
165 000 € Дом, Olaines nov.
42 000 € Квартира, Rīga, Dārzciems
690 € Квартира, Rīga, Centrs
300 € Квартира, Rīga, Iļģuciems
146 900 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
329 000 € Квартира, Rīga, Vecrīga
2 500 000 € Дом, Jūrmala, Melluži
250 000 € Дом, Mārupes nov.
47 500 € Квартира, Rīga, Purvciems
145 000 € Дом, Jūrmala, Valteri
64 900 € Дом, Rojas nov.
175 000 € Дом, Ķekavas nov.
68 000 € Квартира, Rīga, Purvciems
185 000 € Квартира, Rīga, Centrs
345 000 € Дом, Babītes nov.
300 000 € Дом, Rīga, Mežaparks
44 000 € Дом, Saulkrastu nov.
165 000 € Квартира, Rīga, Centrs
53 000 € Квартира, Rīga, Iļģuciems

Comment Form