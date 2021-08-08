Два человека погибли в столкновении автобуса и "легковушки" на Лиепайском шоссе
Foto: Shutterstock

Утром 8 августа на Лиепайском шоссе в Бабитском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Авария произошла на 7-м километре Лиепайского шоссе, на повороте на Циелавас.

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Погибли двое мужчин, находившихся в легковом автомобиле, а третий мужчина из этой автомашины с травмами доставлен в больницу.

На месте происшествия работает полиция. Из-за аварии частично блокировано движение в направлении Лиепаи, сообщает Latvijas valsts ceļi.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

23

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным