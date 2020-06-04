Два гражданина Латвии обвиняются в присвоении миллиона евро путем мошенничества

Государственная полиция призвала прокуратуру выдвинуть обвинения против двух граждан Латвии по уголовному делу о присвоении приблизительно одного миллиона евро из десяти иностранных компаний, сообщило агентство LETA.

В ходе расследования сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями установили, что зарегистрированная в Латвии компания осуществляет оптовую продажу мобильных телефонов на различных интернет-платформах.

Представители компании предлагали пользователям купить мобильные телефоны. Чтобы создать положительный имидж, завоевать доверие и получить хорошие отзывов на интернет-платформах, а также убедить пользователей в том, что компания является серьезным и надежным игроком на международном рынке, ее представители устанавливали связи с клиентами и проворачивали сделки.

Заручившись доверием, представители компании подготавливали счета и отправили их клиентам для оплаты.

После получения предоплаты компания тут же прекращала любую связь с клиентами. В свою очередь, чтобы скрыть происхождение полученных средств, мошенники сразу же перечисляли деньги на счета различных зарубежных компаний.

Правоохранительным органам удалось остановить отток около 500 000 евро, которые были изъяты. В апреле 2019 года было принято решение о возбуждении дела в отношении имущества, полученного преступным путем, и передаче его в суд.

Полиция попросила районную прокуратуру Рижского суда возбудить уголовное дело в отношении двух граждан Латвии за присвоение и отмывание денег.