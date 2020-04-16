Два грузовика пытались провести в Латвию три миллиона белорусских сигарет
Foto: VID muitas pārvalde

Таможенники обнаружили 3 075 170 контрабандных сигарет. Их пытались провести в Латвию из Белоруссии.

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153 758 пачек были спрятаны в тайники, сделанные в двойных стенках грузовиков.

На таможенный пункт Патерниеки приехали два пустых грузовика. У таможенников появилось подозрение, что в кузовах могут быть двойные стенки. При сканировании подозрения подтвердились.

В обоих грузовиках оказались спрятаны картонные коробки с сигаретами NZ с белорусской акцизной маркой. В одном грузовике было 1 431 250 сигарет, в другом 1 643 920. Общая сумма контрабанды составила около 492 тысяч евро.

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