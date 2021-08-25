Двадцатилетний мужчина изнасиловал пьяную пятнадцатилетнюю девочку: дело передано в суд
Foto: Rīgas Pašvaldības policija

Прокуратура Латгальского окружного суда передала в Даугавпилсский суд уголовное дело, по которому двадцатилетний мужчина обвиняется в изнасиловании пятнадцатилетней девочки.

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Обвиняемый вместе с пострадавшей и еще двумя знакомыми распивал алкоголь. После этого, по версии обвинения, находясь с пострадавшей в одной кровати, он решил воспользоваться ее беспомощным из-за опьянения положением и совершил с ней половой акт.

Он был призван к ответственности по части третьей статьи 159 Уголовного закона. Свою вину обвиняемый полностью признает и раскаивается.

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