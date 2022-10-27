Движение по Видземскому шоссе восстановлено (ОБНОВЛЕНО)

По данным Latvijas Valsts ceļi, в четверг днем на Видземском шоссе произошло ЧП: с дороги в кювет съехала тяжелая техника. Примерно на полчаса на дороге возле Аугшлигатне было блокировано движение, а объезд осуществлялся по дороге Сигулда — Вилдога — Лигатне.
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Примерно в 14.30 на участке, где произошло ЧП, начнутся работы по извлечению техники из кюветы. Движение по шоссе возобновили раньше, чем анонсировалось.
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