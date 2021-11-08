Двое человек пострадали в результате ДТП в Пардаугаве

В понедельник вечером в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Калнциема в Риге пострадали два человека. Об этом агентству LETA сообщила представитель Государственной полиции Криста Андерсоне.

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Как сообщили в полиции, около 20 часов в Агенскалне на улице Калнциема столкнулись автомобили Volkswagen Touran и Mercedes-Benz. В аварии пострадали два человека.

Андерсоне отметила, что на месте происшествия все еще работают ответственные службы, поэтому участок улицы Мелнсила между улицами Калнциема и Кристапа закрыт для движения транспорта.

По наблюдениям агентства LETA, из-за аварии, которая случилась незадолго до начала комендантского часа, затруднено движение общественного транспорта.

В течение часа после аварии движение транспорта по улице Мелнсила было возобновлено.