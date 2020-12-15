Двое детей в Видземе отравились лекарствами, еще один ребенок ушел из дома, пока мать спала после ночной смены
Foto: LETA

В конце прошлой недели в медицинское учреждение на территории, обслуживаемой сотрудниками Видземского регионального управления Госполиции, поступили двое маленьких детей, которые опасно отравились лекарствами. Еще один ребенок был найден на улице, одетым не по погоде и без присмотра взрослых, сообщили порталу Jauns.lv в полиции.

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Представитель Видземского управления Госполиции Зане Васкане сообщила, что в медучреждение поступили два маленьких ребенка, которые были опасно отравились лекарствами. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Кроме того, вчера, 14 декабря, вскоре после полудня, на улице был замечен маленький ребенок, одетый не по погоде и без присмотра родителей. Сотрудники полиции отвезли ребенка по месту жительства.

Выяснилось, что мать ребенка заснула после ночной смены и не заметила, что ребенок самовольно открыл входную дверь и вышел на улицу. О случившемся уведомлены Сиротский суд и социальная служба.

Государственная полиция напоминают родителям, что безопасность детей должна стоять на первом месте, поскольку оставленные без присмотра дети часто получают травмы с серьезными последствиями для здоровья и жизни.

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