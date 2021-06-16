Двое латвийцев не уплатили в казну налоги на более 1 млн евро: VID обратился в прокуратуру

Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) обратилось в Налогово-таможенную прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении двух лиц, которые уклонялись от уплаты налогов, таким образом нанеся государству ущерб в размере 1 136 200 евро.

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Следствием было установлено, что преступления совершались в период с апреля 2018 по октябрь 2019 года.

Уклонение от уплаты НДС происходило в процессе продажи идеальных долей неиспользуемой недвижимости путем создания искусственной цепочки сделок с участием связанных между собой компаний.

В рамках уголовного процесса наложены аресты на имущество подозреваемых на сумму 118 340 евро, также арест наложен на доли капитала различных компаний, несколько объектов недвижимости и движимое имущество.