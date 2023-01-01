Двое мужчин получили серьезные травмы лица при запуске пиротехники на Новый год

За минувшие сутки в Латвии двое человек получили серьезные травмы лица из-за взорвавшихся пиротехнических средств во время празднования Нового года, сообщили агентству LETA в Службе скорой медицинской помощи.

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За минувшие сутки в Латвии официально зафиксировано два несчастных случая, связанных с применением пиротехники, характерных для Нового года.

Оба случая были похожими — двое молодых людей получили ранения, когда пиротехника взорвалась около их лица. В обоих случаях мужчины травмы глаз и лица. Пострадавшие доставлены в больницы с тяжелыми травмами.

В целом за минувшие сутки на телефон службы экстренной помощи поступило почти 2000 звонков, этот показатель немного ниже, чем за последние недели.

За минувшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило 10 вызовов о возгорании пиротехнических изделий в Риге и еще по одному - в Лиепае и Кекавском крае.

31 декабря вскоре после 21.00 на пульт ГПСС стали поступать звонки о том, что рядом или внутри мусорных контейнеров, а также на улице горят ящики с пиротехническими изделиями. Десять таких звонков было в Риге, по одному - в Лиепае и Кекавском крае.

В частности, в рижском микрорайоне Яунциемс на 4й поперечной линии пиротехническое изделие влетело в стену двухэтажного жилого дома. В результате чего на площади 0,5 кв.м. начал тлеть теплоизоляционный материал.

Также около полуночи поступило еще несколько звонков, в которых сообщалось о возгорании мусорных контейнеров на улицах, около общественных зданий или многоквартирных домов. В Марупском крае при возгорании мусорной свалки и контейнера общей площадью 10 квадратных метров пострадал припаркованный автомобиль.

1 января в 1.30 ночи в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Накотнес в Гулбене загорелась новогодняя елка. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

В целом за прошедшие сутки, в период с 6.30 31 декабря по 6.30 1 января, в ГПСС поступило 69 вызовов: 40 - по пожаротушению, 18 - по аварийно-спасательным работам, а 11 вызовов оказались ложными.