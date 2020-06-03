Двое сотрудников полиции попались на вымогательстве и получении взятки

Бюро внутренней безопасности (IDB) начало расследование в отношении двух сотрудников Рижского регионального управления полиции, которые, используя свое служебное положение, вымогали и получили крупную взятку.

По данным IDB, водитель транспортного средства попался на нескольких нарушениях, включая управление машиной без водительских прав. Сотрудники Дорожной полиции остановили нарушителя и потребовали у него взятку в обмен на то, что они не станут оформлять протокол об административном нарушении.

Оба полицейских признаны подозреваемыми в получении взятки, кроме того, один из инспекторов также подозревается в хранении огнестрельного оружия без соответствующего разрешения.