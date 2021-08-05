Двоих мужчин приговорили за изнасилование и убийство девушки-подростка в Болдерае к 18 и 15 годам заключения

Пардаугавский суд города Риги приговорил двоих мужчин за групповое изнасилование и убийство девушки-подростка при отягчающих обстоятельствах к 18 и 15 годам тюремного заключения, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении LETA. Приговор был оглашен еще 29 июля.

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Специалист по связям с общественностью Управления мест заключения Ксения Витола подтвердила, что после оглашения приговора один из заключенных вел себя агрессивно — разбил стекло. В этой ситуации были произведены мероприятия безопасности и оказана необходимая медицинская помощь.

Приговор можно обжаловать в течение 30 дней.

В обвинении сказано, что 17 июня 2019 года оба мужчины вместе с пострадавшей, которой еще не было 16 лет, распивали алкогольные напитки во дворе дома в Риге, в окрестностях Болдераи. В полночь обвиняемые изнасиловали потерпевшую, которая находилась в беспомощном состоянии.

После этого девушку задушили, завернули в спальный мешок и увезли к каналу Булльупе. Мужчины выбросили еще живую жертву в воду, и она утонула.

Обвинения были предъявлены по статье Уголовного закона об изнасиловании лица, не достигшего 16-летнего возраста. Закон предусматривает за такое преступление пожизненное заключение или заключение на срок от 10 до 20 лет.

Были предъявлены и обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, то есть, убийство было совершено с целью сокрытия другого уголовного преступления группой лиц. Отягчающим обстоятельством признается и убийство несовершеннолетнего. За такое приступление также предусматривается пожизненное заключение или заключение на срок от 10 до 20 лет.

Прокуратура указывает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в преступном деянии не констатирована в рамках порядка, установленного Уголовным законом.

Ранее прокуратура сообщала, что один из мужчин свою вину не признал. В свою очередь, второй обвиняемый признал факт убийства, но не признал, что убивал в группе, а также, что девушка была перед этим изнасилована.

Как уже сообщалось, летом 2019 года незадолго до того, как в канале Булльупе было найдено тело девушки, были задержаны два мужчины 1991 и 1999 годов рождения. Ни один из них до этого не попадал в поле зрения полиции. К обоим мужчинам была применена мера пресечения — заключение.

Реконструируя ход преступления, полиция выяснила, что в ночь с 17 на 18 июня 2019 года на месте жительства одного из задержанных мужчин собралась молодежная компания — в том числе, обвиняемые и их будущая жертва. Молодежь распивала спиртное. Экспертиза показала, что смерть девушки наступила в результате комбинированной механической асфиксии (удушения), также были констатированы признаки сексуального насилия.

"Заключение эксперта означает, что девушку сначала задушили, а затем бросили в воду, поэтому смерть наступила в результате удушения и утопления", — подчеркивали ранее в полиции.