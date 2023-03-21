Двух подростков подозревают в убийстве мужчины
Foto: LETA

Государственная полиция призывает начать уголовное преследование трех лиц, среди которых два подростка, которые подозреваются в убийстве взрослого мужчины.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

20 сентября 2022 года полиция получила информацию о том, что в Добеле в заброшенном здании находится труп мужчины. Прибыв на место происшествия, стражи порядка констатировали, что погибший 1967 г.р. и его смерть носит насильственный характер.

По факту был начат уголовный процесс. Через два дня были задержаны четыре человека - мужчина 1994 г.р., мужчина 2007 гр. и двое подростков 2005 г.р.

Задержанные ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за разные правонарушения. Например, мужчина 1994 г.р. задерживался за нанесение тяжких телесных повреждений, в свою очередь, трое молодых людей ранее многократно попадали в полицейский участок за имущественные преступления.

В ходе дальнейшего расследования, уголовный процесс в отношении одного из молодых людей был прекращен. В понедельник, 20 марта, уголовный процесс был направлен в прокуратуру для начала уголовного преследования трех лиц.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Подросток и стресс. Как омега-3 может помочь организму в переходном возрасте
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь
Покупки в интернете как в обычном магазине
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома