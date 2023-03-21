Двух подростков подозревают в убийстве мужчины

Государственная полиция призывает начать уголовное преследование трех лиц, среди которых два подростка, которые подозреваются в убийстве взрослого мужчины.

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20 сентября 2022 года полиция получила информацию о том, что в Добеле в заброшенном здании находится труп мужчины. Прибыв на место происшествия, стражи порядка констатировали, что погибший 1967 г.р. и его смерть носит насильственный характер.

По факту был начат уголовный процесс. Через два дня были задержаны четыре человека - мужчина 1994 г.р., мужчина 2007 гр. и двое подростков 2005 г.р.

Задержанные ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за разные правонарушения. Например, мужчина 1994 г.р. задерживался за нанесение тяжких телесных повреждений, в свою очередь, трое молодых людей ранее многократно попадали в полицейский участок за имущественные преступления.

В ходе дальнейшего расследования, уголовный процесс в отношении одного из молодых людей был прекращен. В понедельник, 20 марта, уголовный процесс был направлен в прокуратуру для начала уголовного преследования трех лиц.