Двух полицейских подозревают в фиктивной вакцинации

Земгальское региональное управление Государственной полиции, продолжая работу над выявлением случаев фиктивной вакцинации, зафиксировало, возможно, поставленные на поток "прививки". В ходе расследования и установления задействованных сторон, среди возможных получателей услуги выявили двух полицейских.

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Эта информация незамедлительно была передана Бюро внутренней безопасности для дальнейшего расследования. Конкретные сотрудники Государственной полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей. Полиция предоставляет Бюро внутренней информации всю необходимую информацию.

Более подробные комментарии по делу не предоставляются.