Двух полицейских подозревают в получении взятки медом

Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало двух должностных лиц Государственной полиции, работающих в надзоре за сообщением. Их подозревают в вымогательстве и получении взятки в виде большого количества меда, передает LETA.

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Взятку в виде двух ведер меда им дал водитель, пытавшийся избежать административного наказания. Во время процессуальных действий БВБ взятка, расфасованная по небольшим емкостям, была изъята.

Полицейских подозревают в групповом вымогательстве и получении взятки. К обоим должностным лицам применен запрет продолжать исполнение обязанностей на нынешней должности в Государственной полиции.