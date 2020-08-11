Двух полицейских подозревают в получении взятки медом
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Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало двух должностных лиц Государственной полиции, работающих в надзоре за сообщением. Их подозревают в вымогательстве и получении взятки в виде большого количества меда, передает LETA.

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Взятку в виде двух ведер меда им дал водитель, пытавшийся избежать административного наказания. Во время процессуальных действий БВБ взятка, расфасованная по небольшим емкостям, была изъята.

Полицейских подозревают в групповом вымогательстве и получении взятки. К обоим должностным лицам применен запрет продолжать исполнение обязанностей на нынешней должности в Государственной полиции.

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