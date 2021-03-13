Двух полицейских задержали за вымогательство взятки у водителя иностранного грузовика
Foto: Valsts policija

Бюро внутренней безопасности задержало двух полицейских по подозрению в вымогательстве и получении взятки у водителя иностранного грузовика, сообщает пресс-служба бюро.

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По предварительной информации, водитель грузовика пересекал границу Латвии без уплаты дорожной пошлины. Двое полицейских остановили его и предложили откупиться на месте, чтобы не оформлять административное правонарушение.

К полицейским применена мера пресечения, не связанная с арестом. Им запрещено выполнять рабочие обязанности. Более подробная информация в интересах следствия пока что не разглашается.

С начала года Бюро внутренней безопасности начало восемь уголовных процессов против работников структур МВД и провело 77 досудебных расследований в рамках различных уголовных процессов. В этом году передано для начала уголовного процесса девять уголовных процессов, где фигурирует 15 человек, в том числе 11 работников структур МВД.

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