Двум полицейским предъявлено обвинение за получение взятки от водителя грузовика

Бюро внутренней безопасности отправило в прокуратуру для начала уголовного преследования материалы уголовного процесса против двух полицейских, требовавших и получивших взятку, сообщает LETA.

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Некий водитель грузового автомобиля должен был быть оштрафован за то, что пересекал территорию Латвию, не заплатив пошлину за использование автодороги. Рижские полицейские предложили ему дать взятку и не выписывать штраф, и получили эту взятку от водителя.

За 2020 год Бюро внутренней безопасности провело 175 досудебных расследований возможных нарушений должностных лиц. Почти половина из них связана с тяжкими и особо тяжкими преступлениями.