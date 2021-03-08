Двум полицейским предъявлено обвинение за получение взятки от водителя грузовика

Бюро внутренней безопасности отправило в прокуратуру для начала уголовного преследования материалы уголовного процесса против двух полицейских, требовавших и получивших взятку, сообщает LETA.
Некий водитель грузового автомобиля должен был быть оштрафован за то, что пересекал территорию Латвию, не заплатив пошлину за использование автодороги. Рижские полицейские предложили ему дать взятку и не выписывать штраф, и получили эту взятку от водителя.
За 2020 год Бюро внутренней безопасности провело 175 досудебных расследований возможных нарушений должностных лиц. Почти половина из них связана с тяжкими и особо тяжкими преступлениями.